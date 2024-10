Perché Douglas Luiz non gioca Juventus-Stoccarda

Continua il momento no perche doveva partire nuovamente da titolare nel match di Champions League contro lo Stoccarda dopo aver giocato l'intera gara con la Lazio. Il centrocampista della Juventus però non potrà scendere in campo con la squadra a causa di un problema fisico.Douglas Luiz era entrato in campo regolarmente per il riscaldamento ma dopo pochi minuti si è fermato toccandosi la coscia sinistra. Possibile problema muscolare quindi per il brasiliano che è rientrato negli spogliatoi. Al suo posto giocherà Khephren Thuram.