Perchè Danilo ha detto no al Napoli

lascerà lae si prepara a tornare in Brasile, mettendo fine alla sua avventura in Serie A. Il difensore, classe 1991, ha deciso di dire no al Napoli, che aveva mostrato interesse per lui, scegliendo invece di rientrare in patria per motivi familiari. Dopo un percorso significativo in Europa, che lo ha visto protagonista in club di alto livello, Danilo ha preferito avvicinarsi alla sua famiglia, dando priorità alla sfera personale. Flamengo e Santos sono tra i club in corsa per assicurarsi le sue prestazioni, ma l'ufficialità della nuova destinazione è attesa a breve.