Perché Rabiot è ancora senza squadra?

Al 21 agosto, quando ormai sono iniziati i campionati, Adrien Rabiot è ancora senza squadra. Ieri il centrocampista francese ha pubblicato una storia sui social in cui mostra di essere ancora in vacanza. Ma perché l'ex Juventus non ha trovato squadra ed è svincolato ancora?Dalla Francia e in particolare l'Equipe emergono indiscrezioni secondo cui non ci sarebbe al momento nessun club disposto ad accontentare le richieste economiche di Rabiot, che chiede 7,5 milioni di euro all'anno. Il Bayern Monaco e l'Inter sarebbero tra le squadre che stanno monitorando la situazione anche se al momento non risultano trattative avanzate.