Lorenzo, a Sky Sport, parla così a pochi minuti da Svizzera-Italia. Il centrocampista e capitano della Roma partirà ancora dalla panchina."Abbiamo partecipato tutti quanti, è una grande responsabilità. Credo sia importante, siamo qui per passare il turno, per cercare di portare il nostro percorso fino a qui. Daremo tutto per riuscirci. Le scelte? Le fa il mister, noi siamo tutti disponibili. Come dimostrato da Zaccagni, siamo un bel gruppo, pensiamo all'obiettivo comune. E' importante passare il turno e non conta chi gioca".