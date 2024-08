Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, la Juventus avrebbe proposto alla Lazio Arthur. Il centrocampista brasiliano è in uscita dalla Juventus ed è fuori anche dai piani tattici di Thiago Motta. Il club bianconero avrebbe contribuito anche al pagamento del ricco contratto dell'ex Barcellona e Gremio. Tuttavia il club biancoceleste non era convinto del giocatore, motivo per cui la trattativa non è partita. Nell'ultima annata Arthur era stato ceduto in prestito alla Fiorentina, club con cui aveva ritrovato continuità nel minutaggio, salvo poi non essere riscattato dal club gigliato.