Juventus, cosa succede con Djalò

Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà,ha chiesto ufficialmente alladi essere ceduto. Il difensore portoghese, dopo essere ricomparso in alcuni video degli allenamenti della squadra, non è stato convocato per l'amichevole di ieri contro l'Atletico Madrid, cosa che di fatto ha confermato l'intenzione del club di considerarlo fuori dal progetto.Nelle ultime settimane si è parlato parecchio di Djalò, più volte indicato anche come possibile contropartita per operazioni in entrata al vaglio di Cristiano Giuntoli. Finora, però, non si è concretizzato nulla. Da capire se la "mossa" del giocatore potrà cambiare le cose, favorendo l'assalto di qualche club tra quelli segnalati sulle sue tracce. Djalò - lo ricordiamo - è approdato alla Juve solo nel gennaio scorso dal Lille, dopo un lungo periodo di inattività dovuto a un grave infortunio; in bianconero, però, non ha mai trovato spazio.





