Pavel Nedved, futuro definito

Tra i pilastri della Juventus vincente, prima in campo e poi in dirigenza. Tra quei pilastri che poi hanno ceduto e hanno dovuto abbandonare il club bianconero. Pavel, adesso, sembra essere pronto a ripartire nel mondo del calcio. Non dalla Repubblica Ceca, però, come si attendevano i media locali.Secondo il media expres.cs, ad un evento benefico Nedved avrebbe confermato: “ho due offerte, una in Repubblica Ceca e l’altra all’estero”. Ad avere la meglio, però, sarebbe l’offerta estera e, più precisamente,che gioca nella massima competizione calcistica dell'Arabia Saudita conosciuta con la sigla SPL (Saudi Pro League).La fonte di expres.cs ha affermato: “Pavel assumerà ufficialmente la carica di direttore sportivo del club il 1° gennaio 2025. Preferirebbero averlo lì domani. Sono assolutamente entusiasti del suo arrivo"