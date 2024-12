Dove andrà Paul Pogba a giocare?

Si avvicina la fine della squalifica per, che tra due mesi potrà tornare in campo. Ma con quale squadra? Il centrocampista francese è ormai da tempo libero di firmare a zero per un'altra squadra dopo aver rescisso il contratto con laEcco le ultime sul suo futuro.Pogba si sta allenando per tenersi in forma con in testa il grande obbiettivo del Mondiale 2026. La foto con la maglia del Brasile sui socia, come riferisce calciomercato.com, ha scatenato i tifosi delche, a gran voce, gli stanno chiedendo di trasferirsi nella loro squadra. Rimanendo in Europa però, il Marsiglia resta l’opzione più percorribile per Pogba.