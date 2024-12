Si avvicina il ritorno in campo di Paul, sì, ma con quale squadra? L'ex numero 10 dellaha concluso anticipatamente il suo contratto con la Vecchia Signora, dopo la squalifica per doping. Stando però a quanto riferisce media turco Sabah e riportato anche da Fotomaç l'ex numero 10 della Juventus avrebbe chiesto al Galatasaray la possibilità di allenarsi con loro. Al momento solo una richiesta, non significa che firmerà un contratto che lo legherà al club. Tutto da capire successivamente ma la richiesta del centrocampista francese sembra essere quella.