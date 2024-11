L'ex centrocampista dell'Arsenalnon ha dubbi: il suo connazionalepuò ancora rilanciarsi dopo il lungo stop dovuto alla squalifica per il caso doping, magari proprio tra le file dei Gunners. "Sinceramente, l'dovrebbe scommettere sulla firma di Pogba", il suo commento ai microfoni di Team Talk. "Darà tutto in campo. Ci vorranno alcune settimane per essere completamente in forma, ma sarà ansioso di "ripulire" il suo nome".Al momento Pogba è ancora sotto contratto con la, con cui però non si vede in campo da oltre un anno: a breve dovrebbe arrivare la risoluzione del contratto, con il francese che proseguirà la sua carriera altrove.