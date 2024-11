Il difensore dell'Aston Villaha parlato in conferenza stampa in vista del match di Champions League contro la– "Nelle ultime partite non abbiamo ottenuto i risultati che ci aspettavamo. Sappiamo di avere cose da correggere e analizzare con lo staff. Questi risultati ci fanno solo lavorare di più per tornare in una buona situazione".– "È qualcosa di speciale per noi e per i tifosi, hanno aspettato molti anni per rivederci di nuovo in questa competizione. Abbiamo iniziato davvero bene, regalando loro serate felici qui. Vogliamo godercela insieme a loro, regalando una vittoria dopo tanto tempo".- "Siamo in una buona posizione in Champions League, abbiamo iniziato davvero bene. Abbiamo perso una buona opportunità contro il Brugges, ma in casa ci sentiamo a nostro agio".