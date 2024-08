Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relations di Juventus, ha commentato la nuova partnership raggiunta con Enel. Il dirigente bianconero ha espresso la sua soddisfazione per l'accordo con l'azienda italiana. Ecco le sue parole"Siamo molto soddisfatti di poter annunciare questa partnership, che ci lega ad una grande azienda italiana che, come noi, opera a livello globale. Un tratto in comune tra le nostre due realtà, che rappresenta uno stimolo ulteriore per affrontare le sfide che ci attendono. Siamo, infatti, convinti si tratti del partner ideale per perseguire gli importanti obiettivi che il club si è prefissato in tema di sostenibilità, aspetto sul quale poniamo quotidianamente la nostra attenzione".