Quante partite ha saltato per infortunio Adeyemi?

Karim Adeyemi è finito nel mirino della Juventus, che ha pronta un'offerta al Borussia Dortmund da 30 milioni più bonus. Adeyemi nell'ultima stagione ha disputato tra tutte le competizioni 34 presenze. Ha dovuto saltare alcune gare per infortunio.Nella stagione 2023/2024, Adeyemi ha saltato per problemi fisici in totale 10 partite. Lo stop più lungo è stato tra dicembre e febbraio, quando il giocatore si è infortunato alla caviglia, saltando sei partite consecutive. Altre tre partite invece non le ha giocate per un problema muscolare ed una per malattia.