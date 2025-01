Parolo non ha dubbi: 'Con Conte in panchina la Juventus lotterebbe per lo Scudetto'

Getty Images

è intervenuto negli studi di DAZN per commentare la giornata di Serie A che andrà agli archivi in serata con i due posticipi tra Venezia e Verona, oltre a Genoa-Monza. Due sfide caldisse in chiave salvezza. L'ex centrocampista della Lazio, però, è tornato sul confronto diretto del 'Maradona' tra Napoli e, che ha visto trionfare gli azzurri in rimonta grazie ai goal di Anguissa e Lukaku. Parolo si è soffermato sul confronto tra Conte e Thiago Motta esprimendo una sua convinzione."Dove sarebbe la Juventus con Conte in panchina? Per me sarebbe in lotta per lo Scudetto. Forse addirittura prima in classifica".