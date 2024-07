Le parole di Platini

Michelha fatto il suo ingresso sul palco del Magna Graecia Film Festival di Catanzaro con una battuta che rispecchia il suo stile ironico: "L'ultima volta che sono venuto qui ho segnato due gol e mi dissero di non tornare mai più. Ma sono tornato lo stesso, anche se dopo 40 anni".Durante la masterclass di domenica sera,ha avuto un dialogo a due con Federico, un'intervista che sarà poi trasmessa su Sky Sport. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.Platini ha riflettuto sul calcio moderno, esprimendo il suo parere critico: "Oggi c'è un eccesso di partite in televisione. Se vedi un giocatore ogni tre giorni, alla lunga perdi interesse. Ora conosciamo tutto di ogni giocatore, e la curiosità diminuisce. Da bambino, tutti parlavano di Pelè, ma pochi avevano davvero visto come giocava. Poi, nell'estate del 1970, lo vedi al Mondiale in Messico e ti rendi conto che ciò che si diceva su di lui era vero. Al di là di, il mio idolo era, anche se avevo solo un'idea della sua visione di gioco."Introduzione a cura dell'amico e ex compagno di squadra alla, Massimoha ripercorso la sua vita, stimolato dalle domande di Buffa. Ha parlato del suo legame con il padre Aldo, dei miti d’infanzia come Kubala, e dei vari sport che praticava da giovane. Ha raccontato come il Metz fosse pronto a portarlo in Serie A nel basket, grazie alla sua coordinazione. Ha inoltre condiviso che, a 23-24 anni, si trasferì al Saint Etienne, un club molto ambito all’epoca in Francia, ma rivelò che inizialmente avrebbe potuto passare all'Inter o, addirittura, al Valencia: "Il Metz mi avrebbe portato in A nel basket, non so perché ero bravo, forse per la coordinazione. A 23-24 anni andai al Saint Etienne, era il momento in cui tutti volevano andare lì in Francia, io però lo feci perché fu impossibile passare all’Inter, e prima dell’Inter sarei potuto passare al Valencia".





