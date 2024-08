Ieri, Dusanè arrivato a Parigi per assistere alle Olimpiadi in corso. L'attaccante della Juventus è stato visto festeggiare la vittoria della medaglia d'oro insieme al tennista connazionale Novak, come evidenziato dalle foto pubblicate sui social media. Entrambi hanno mostrato grande entusiasmo per il successo, condividendo un momento di orgoglio nazionale. La presenza di Vlahovic alle Olimpiadi sottolinea il suo interesse per il supporto degli atleti serbi in diverse discipline. La celebrazione con Djokovic, uno dei più grandi atleti della Serbia, è stata un momento significativo per entrambi, rafforzando il legame tra i campioni sportivi del Paese.