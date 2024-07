"Voglio portare Dybala con me al Boca. Voglio che faccia questa pazzia",. Parole di Leandro Paredes, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al podcast Olga. Il centrocampista della Roma ha svelato quale sia il suo progetto per il futuro: "Pensate che abbiamo visto la finale della Copa Libertadores in casa mia. Mia figlia piangeva tanto (il Boca ha perso 2-1 ai supplementari contro il Fluminense ndr.) e le dicevo: "Prima o poi accadrà, se papà torna... E poi verrà con noi anche zio Paulo...". Lui lì ha riso, ma vedrete che ci proverò". Sia Paredes che Dybala hanno il contratto in scadenza nel 2025 ed entrambi hanno detto "no" alle sirene dell'Arabia Saudita. Lo scenario ipotizzato da Paredes, ovvero che entrambi si trasferiranno in futuro al Boca Juniors non è impossibile anche se al momento sono concentrati sulla Roma.