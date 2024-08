, ex dirigente della, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Sportweek nel corso della quale ha parlato di, ex attaccante bianconero tornato in Italia da qualche settimana dopo aver firmato il contratto che lo legherà al Milan. Di seguito le dichiarazioni di Paratici:"Fortuna che il nostro capo degli osservatori era lo spagnolo Javier Ribalta. Lo abbiamo seguito per un anno intero quando giocava ancora nel Real Madrid B, con qualche presenza occasionale in prima squadra. La sua carriera parla da sé: Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid, ora il Milan... Uno dei migliori attaccanti della nazionale spagnola, vincitore di due Champions League. Stupisce che, dopo dieci anni ai massimi livelli, qualcuno metta in dubbio il suo valore."