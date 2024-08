Papadopoulos Genoa, i numeri

Stagione 23/24

Presenze: 27

Minuti: 2.172'

Goal: 11

Assist: 6

Laha acquistato Christos, centrocampista classe 2004 del Genoa, in prestito con diritto di riscatto per circa 2,5 milioni di euro. Il giovane greco, che ha debuttato in prima squadra ma si è distinto soprattutto con la Primavera del Genoa, inizierà nella squadra Next Gen della Juventus, con l'obiettivo di crescere e guadagnarsi un posto in prima squadra. L'operazione, che conferma l'impegno della Juventus nello sviluppo di giovani talenti, sarà completata dopo le visite mediche che Papadopoulos svolgerà nelle prossime ore.