Raffaele, allenatore della, ha parlato ai microfoni di SportMediaset soffermandosi sul rendimento di Moise Kean, ex attaccante della Juventus, che sta vivendo una vera rinascita sotto la sua guida. Palladino ha elogiato il giocatore per l’impegno e la crescita mostrata da quando è arrivato a Firenze, sottolineando quanto il suo lavoro e la sua determinazione siano stati fondamentali per ritrovare fiducia e continuità.LE PAROLE - "Ho tentato di toccare i tasti dell'amore e ho dato supporto a un ragazzo che aveva bisogno di ritrovare fiducia in sé stesso. È stato molto abile perché si è messo a servizio del gruppo con grande umiltà, ha compiuto un grande percorso di crescita personale. Ha ampi spazi di miglioramento, nemmeno lui è consapevole di quanti".