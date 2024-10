Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky analizzando il rendimento di Moise Kean, arrivato in estate dalla Juventus."Su Moise possiamo aprire un libro... Lui ha la mia fiducia e quella della società. La parola fiducia può sembrare banale, ma è fondamentale. Si è dimostrato grande professionista da subito ed è cresciuto mentalmente, fa ogni allenamento al massimo ed è un esempio per i compagni. Non deve mai perdere questo atteggiamento, deve stare bene fisicamente per esprimere il suo potenziale. A livello tecnico sta facendo grandi cose, noi ce lo godiamo, è un patrimonio per la Fiorentina ed il calcio italiano."