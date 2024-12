Rabbia, equilibrio e concentrazione. Questi sono gli ingredienti cheha preparato per la sfida odierna allo Stadium, come ha dichiarato ai canali ufficiali del club: "Dopo la sconfitta con l’Udinese, ho visto la squadra rabbiosa e concentrata. C’è un grande spirito e tanta voglia di riscatto. Abbiamo analizzato in profondità cosa non ha funzionato e lavorato su questi aspetti. A Torino contro lafaremo una grande prestazione. Per noi e per i tifosi è una sfida davvero importante, e dovremo essere perfetti. Dobbiamo spingere al massimo sull’acceleratore per continuare a fare bene in questa stagione. Serve sempre equilibrio, nelle vittorie come nelle sconfitte".Palladino ha anche avuto parole di grande apprezzamento per Thiago Motta, suo compagno di squadra al Genoa nel 2008-2009 sotto la guida di Gasperini: "Thiago è un grande allenatore con un grande futuro. Lo stimo molto, sia come professionista che come amico, visto che abbiamo giocato insieme e abbiamo un ottimo rapporto. Gli auguro il meglio, ma dalla prossima sfida".