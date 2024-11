Durante la sua partecipazione al programma "1 Football Club" su 1 Station Radio, Michele Padovano, opinionista Sky, dirigente ed ex calciatore di Napoli e Juventus, ha espresso il proprio parere sull’utilizzo del Var, in particolare in merito alle recenti dichiarazioni di Antonio Conte.Padovano ha dichiarato di essere d’accordo con il tecnico salentino, sottolineando la necessità di uniformità nell’uso della tecnologia. “Ci vuole uniformità, o si va a vedere sempre o mai. Sennò i cattivi pensieri possono venire, come ha detto Conte", ha affermato. L'ex calciatore ha anche criticato la confusione che aleggia attorno all'operato degli arbitri e degli organi preposti, facendo riferimento alle parole di Nicola Rocchi, presidente della Commissione Arbitri. “Ho sentito anche le parole di Rocchi e non ci ho capito molto. Le risposte devono essere chiare. C’è molta confusione anche da parte loro”, ha aggiunto Padovano, evidenziando la difficoltà nell’accettare una gestione incerta del sistema.