Ora è ufficiale,lascia il(e la Serie A) per iniziare una nuova avventura in Turchia, alEcco il comunicato del club partenopeo, che aveva messo l'attaccante nigeriano fuori rosa: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025, le prestazioni sportive del calciatore Victor Osimhen al Galatasaray. Contestualmente, il Club ha raggiunto con il tesserato un accordo per un’opzione, a proprio favore, di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2027".Stando a Fabrizio Romano, il prestito non include né diritto né obbligo di riscatto. Su Osimhen, inoltre, c'è anche una nuovache ammonta a 75 milioni di euro.