Osimhen, suggestione Inghilterra ma non solo: possibile ritorno in Italia?

Il calciomercato passa anche dall'estero, e non solo per la. La situazione dell'attaccanteinteressa infatti diverse squadre, non solo in Italia. Il nigeriano ha segnato finora sei gol in campionato e due in Europa League e sta ritrovando la sua dimensione con il. L'attaccante, però, è in prestito in Turchia fino a giugno, e perciò si tratta di una situazione temporanea. La palla passa dunque a De Laurentiis ma non solo, considerato l'ingaggio diper portarlo in azzurro nel 2022.Come riporta Calciomercato.com non è da escludere che alcuni club di Premier League pensino a Osimhen per il proprio reparto offensivo. L'ostacolo sarebbe sempre rappresentato dalla cifra richiesta da De Laurentiis, compresa. Nelle ultime settimane il nome del nigeriano è stato accostato anche ale alla, con situazioni diverse. Per quanto riguarda i rossoneri,ha solo abbozzato un sorriso alla domanda sull'attaccante, mentre per la Juve si apre un altro discorso. Giuntoli ha apprezzato Osimhen al Napoli, ma il suo peso economicocon l'operazione di risanamento della società bianconera.