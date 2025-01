Goal, leadership e strapotere fisico: il grande impatto di Osimhen al Galatasaray

Getty Images

Tra i nomi più chiacchierati per il futuro dell'attacco della Juventus c'è anche quello di. L'attaccante di proprietà del Napoli è stato ceduto in prestito al Galatasaray nel corso della sessione estiva e nella massima serie turca l'attaccante nigeriano ha avuto un impatto semplicemente devastante con la massima serie turca.L'ex numero 9 azzurro, che per la sua nuova avventura in Turchia ha scelto il numero 45, sta dominando letteralmente la scena, riuscendo a far dimenticare anche l'assenza di Mauro Icardi, fermato dalla rottura del crociato.

Da quando veste la maglia del club di Istanbul, Osimhen ha segnato complessivamente 16 goal in 20 partite, di cui 12 in campionato e 4 sul palcoscenico dell'Europa League. Al termine della stagione, l'ex attaccante del Lille farà ritorno a Napoli, ma sarà solamente una tappa di passaggio: il suo futuro è ancora tutto da scrivere.