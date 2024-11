Osimhen Juve, la situazione

Victor, attaccante nigeriano classe 1998 e attualmente in prestito aldal Napoli, probabilmente non sarà riscattato dal club turco. Secondo la redazione tedesca di Sky Sport, Osimhen sarebbe disposto a restare a Istanbul fino a fine stagione, per poi considerare altre opzioni per il suo futuro.La, che in passato è stata spesso accostata al nome del centravanti, potrebbe valutare nuovamente l'ipotesi di ingaggiarlo durante il mercato estivo, ma portare a termine una trattativa con il Napoli non sarà semplice. Il club partenopeo non intende infatti cedere Osimhen a condizioni vantaggiose per una rivale diretta, e il costo del cartellino resta un ostacolo significativo. Tuttavia, l’interesse per il giocatore potrebbe spingere la Juventus a tentare comunque l’affare, soprattutto se Osimhen continuasse a mostrare il suo valore con il Galatasaray.