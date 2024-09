Osimhen Juve, lo scenario

"Riuscite a immaginare Victorcon la maglia della?": scrive Tuttosport. Da qualche giorno circola la voce che il centravanti nigeriano, ex Napoli, potrebbe trasferirsi a Torino a fine stagione. Attualmente, Osimhen gioca al Galatasaray, dove è arrivato in prestito dopo un lungo mercato estivo, durante il quale le sue aspirazioni di approdare al Paris Saint Germain si sono scontrate con i dubbi dei francesi riguardo alle richieste economiche del Napoli, sempre intorno ai 100 milioni. Il prestito al Galatasaray è stato un’opzione di lusso data la situazione, ma alla fine della stagione si presenterà nuovamente la questione della sua futura destinazione.È vero, il presidente del Galatasaray afferma di voler riscattare Victor Osimhen, ma ci sono alcuni problemi: 1) non esiste una clausola di riscatto; 2) il club turco non dispone dei fondi necessari per soddisfare le richieste di De Laurentiis. E la Juventus potrebbe farlo? Qui sorge il dilemma. Se la richiesta del Napoli rimarrà intorno ai 90/100 milioni, la risposta è sicuramente no. Tuttavia, se il prezzo fosse più accessibile, la Juventus potrebbe considerare l'acquisto, soprattutto se dovesse cedere Vlahovic a un buon prezzo. Ma Dusan desidera davvero essere ceduto? Ci sono molte domande e l'unica certezza al momento è l'amicizia tra l'agente di Osimhen e Giuntoli. Tuttavia, questo è ancora poco per costruire un'ipotesi di mercato concreta.