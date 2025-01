Osimhen alla Juventus per il post-Vlahovic? Cosa filtra

Getty Images

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è tornata a parlare con insistenza della rottura totale tra la, che dunque non rinnoverà il contratto in scadenza nel giugno 2026. E il quotidiano fa anche i nomi di quelli che potrebbero essere i suoi sostituti in attacco, chiaramente a partire dalla prossima stagione: oltre a, sondato anche nelle scorse settimane, alla Continassa sembra essere forte il nome di, vecchia conoscenza e "pupillo" di Cristiano Giuntoli, con cui ha vinto lo scudetto a Napoli. Al momento il nigeriano è sempre in forza al Galatasaray.