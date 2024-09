Gianluca, un giornalista, ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss ha parlato del possibile approdo alla Juventus di Victor Osimhen nella sessione di calciomercato di gennaio. Queste le sue parole:"Immagino quanto sarebbe contento De Laurentiis. Il Napoli potrebbe incassare circa 80 mln dalla Juventus, ma la Juve come fa a pagare questi soldi al Napoli a gennaio? Mi sembra fantamercato. La Juve fa fondo come sempre ha fatto, ha una madre proprietaria che copre, ma non credo oggi abbia i soldi per comprare Osimhen".