La cessione dial Napoli continua a sollevare interrogativi, alimentati dalle recenti dichiarazioni del presidente del Lille, Olivier Létang. Ospite del programma L’Équipe du Soir, Létang ha rivelato che la trattativa, conclusa sotto la gestione precedente, avrebbe portato nelle casse del Lille solo 7 milioni di euro effettivi, una cifra ben lontana da quella ufficialmente riportata.Il caso Osimhen non è nuovo alle cronache: l’operazione, da circa 71 milioni di euro, aveva già attirato l'attenzione delle autorità, portando all’apertura di un’indagine per presunte plusvalenze fittizie. A gennaio scorso, il procedimento aveva portato al rinvio a giudizio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con l’accusa di falso in bilancio.