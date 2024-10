I nomi per la difesa della Juve

A gennaio bisognerà "fare qualcosa", cercando di cogliere le possibili occasioni. Lo ha dettoprima del match contro lo Stoccarda, ma ormai è chiaro a chiunque che laabbia bisogno di allungare una coperta decisamente troppo corta per le giornate fredde. E il tema è soprattutto la, rimasta orfana di Gleison Bremer, che vede Cristiano Giuntoli attivo nel sondare il mercato sia in Italia che all'estero. E così, stando a Tuttosport che riporta fonti brasiliane, nei giorni scorsi un emissario bianconero è andato a seguire il match tra Corinthians e Flamengo per osservare da vicino il centrale, connazionale di Bremer ma in possesso di un prezioso passaporto italiano.Ad ogni modo, al momento ildell'ex bianconero Alex Sandro non pare intenzionato ad aprire alla cessione, motivo per cui la Juve sta valutando anche altre strade: in Serie A l'olandese del Bologna, che Thiago Motta conosce bene, e, sempre più protagonista con l'Empoli anche contro le big; all'estero il "vecchio pallino"e il giovane (ma già molto quotato e costoso)dell'Ajax.