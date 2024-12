Juventus-Bologna: Orsolini gioca?

Preoccupazione in casa Bologna per le condizioni di, che si è fermato nel match di Coppa Italia vinto contro il Monza. L'esterno italiano si è fatto male nel goal che ha segnato ed è uscito dal campo. Le ultime sul giocatore in vista della grande sfida contro laIl Bologna sabato affronterà la Juve dell'ex Thiago Motta (ore 18) e molto probabilmente dovrà farlo senza Orsolini. In attesa degli esami strumentali, è infatti molto difficile che il giocatore possa recuperare già per il week end. Sarebbe chiaramente un'assenza importante per Vincenzo Italiano.