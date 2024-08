Danieleha annunciato le sue dimissioni dalla, che gestisce gli arbitri di, proprio alla vigilia del raduno di Cascia previsto per domani. Questa decisione segna la conclusione di un capitolo significativo della sua carriera, dopo aver concluso l’esperienza agli Europei, dove aspirava a dirigere la finale.Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la prenotazione dial Grand Hotel Elite, sede del raduno, è stata annullata intorno a mezzogiorno. Questo gesto segna un passo atteso da tempo, evidenziando un cambiamento imminente per l’arbitro di Schio.Con la chiusura di questo capitolo, si apre un'incognita sul futuro di. Sebbene non ci siano dichiarazioni ufficiali, si ipotizza che Orsato possa essere coinvolto in altre strutture o commissioni. La FIGC sembra desiderosa di mantenere Orsato all'interno del sistema calcistico, e si valuta la possibilità di un suo inserimento nella commissione con Gianluca Rocchi, soprattutto considerando che manca ancora un vice dopo il trasferimento di Damato al Settore tecnico.Orsato ha rifiutato l'offerta di dirigere in Serie C, e potrebbe quindi essere riluttante ad accettare ruoli di minor rilievo. Tra le possibilità future, si parla di un potenziale candidato per la presidenza dell’AIA, o di incarichi in UEFA o FIFA.