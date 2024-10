Pierresi sta affermando come uno dei protagonisti indiscussi della Juventus, avendo già collezionato 53 movimenti palla al piede in avanti dal suo primo match da titolare in campionato, datato 14 settembre, come riporta Opta.. Questo dato lo posiziona al primo posto in Serie A, dimostrando la sua capacità di spingersi in attacco e contribuire al gioco della squadra. Il suo dinamismo e la sua determinazione lo rendono un motore fondamentale per il centrocampo bianconero, permettendo alla Juventus di mantenere un ritmo elevato durante le partite. La crescita di Kalulu è un segnale positivo per il futuro del club.