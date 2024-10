Lipsia-Juve, rimonta da record per i bianconeri: il dato

Grande prova della Juventus di Thiago Motta. A Lipsia i bianconeri hanno dimostrato di saper rispondere nel modo giusto alle difficoltà, con tanta grinta e soprattutto forza di gruppo. Dagli infortuni di Bremer e Nico Gonzalez nei primi 12 minuti all'espulsione di Di Gregorio, fino al gol su rigore appena dopo l'ingresso di Perin: nonostante tutto la Juve ha continuato a giocare a viso aperto, ribaltando il risultato e portando a casa tre punti pesanti. La rimonta bianconera, inoltre, ha fatto registrare un record per gli uomini di Motta, come rivelano le statistiche di Opta.Per la prima volta nella sua storia, la Juventus ha vinto una partita di Champions League dopo essere andata due volte in svantaggio. Un record che dimostra ancora di più la prova di carattere dei bianconeri, bravi ad affrontare l'avversario nonostante le difficoltà del match.