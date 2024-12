Un pareggio per la Juventus contro il Bologna che non fa particolarmente sorridere in casa bianconera. Tuttavia, c'è un dato riportato dal portale statistico Opta, che fa sorridere i bianconeri e che mette in evidenza la linea verde della Vecchia Signora. Infatti, con la rete messa a segno nei minuti finali da Samuelnel corso di Juventus-Bologna la Juventus è l'unica squadra a vantare due giocatori nati dal 2004 con almeno due goal in questo campionato. Si tratta del classe 2005 Kenane appunto di Samuel Mbangula.