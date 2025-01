Il record di Yildiz nel Derby

Il goal dinel derby non è bastato alla Juventus per avere la meglio del Torino nel Derby della Mole. Il numero 10 bianconero aveva infatti sbloccato il match con un grande goal in avvio di gara, il quarto del suo campionato, prima che la rete di Vlasic allo scadere del primo tempo fissasse il definitivo 1-1 con una rete di pregevole fattura. Un guizzo, quello di Yildiz, che non è valso i tre punti ma che lo inserisce già nella storia del Derby della Mole. Magra, magrissima consolazione.Kenan Yildiz è diventato il 3° giocatore più giovane a segnare in entrambi i derby tra Juventus e Torino in una stagione di Serie A (19 anni e 252 giorni), dopo Bruno Nicole (19a, 19g nel 1958/59) e Felice Borel (19a, 25g nel 1932/33).