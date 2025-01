Offera del PSG per Kvaratskhelia: Skriniar nell'operazione

Il mercato si accende e ista provando davvero ad ingaggiaregià adesso a gennaio. Il club parigino spinge per arrivare al giocatore del Napoli e avebbre già presentato una proposta.Il club parigino ha messo sul piatto il cartellino di, ai margini del progetto, più un conguaglio economico in favore dei partenopei, riferisce Fabrizio Romano. Il difensore era anche nella lista della Juventus che poi ha virato su altri profili. Da capire la posizione del Napoli, che dovrà decidere se prendere in considerazione l'offerta del PSG e di qualunque altra squadra per Kvaratskhelia. Gli Azzurri sono intenzionati a rinnovare il suo contratto e non hanno intenzione di lasciar partite facilmente il talento classe 2001.