Nel futuro di, profilo monitorato dallaper quanto riguarda gli esterni d'attacco, non ci sarà il club bianconero. Come riferito da Fabrizio Romano, infatti, l'attaccante norvegese si appresta a vestire la maglia del Lipsia. Il norvegese, classe 2005, lascia ilper una cifra pari a 21 milioni più bonus e siglerà un contratto della durata di cinque anni. Il calciatore ha già raggiunto Lipsia dove svolgerà le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto. La Juve, dal canto suo, non ha mai veramente affondato il colpo.