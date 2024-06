Sponsor Juve, le cifre con Jeep

Nuovo sponsor Juve, le ultime

C'è il mercato, il tema allenatore, ma non solo. A infiammare i tifosi bianconeri è anche la questione sponsor che, alla, rimane una partita ancora aperta. Tema che appassiona, come evidente, per capire le cifre in ballo, quanto laguadagnerà e, di conseguenza, i benefici al bilancio del club bianconero.L'ultima remunerazione da parte di Jeep ammontava a 38 milioni di euro, cifra ridotta di ulteriori 4 milioni per via della mancata partecipazione alle coppe europee dopo la partenza, nel 2020, da una base di 45.Come detto, la partita resta aperta e ancora nulla é definito. La dirigenza bianconera vaglia le offerte, alla ricerca sì di un buon accordo dal punto di vista economico ma, come dichiarato tempo fa da Francesco Calvo: "Per il prestigio del nostro blasone è difficile trovare il partner adatto ma la grandezza del nostro marchio si definisce anche da quanti no riusciamo a dire visto che non siamo un marchio per tutti". Situazione in divenire, quindi, e da continuare a monitorare in attesa degli sviluppi.