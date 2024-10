Nuovo Sponsor Juve, le dichiarazioni

La Juventus ha annunciato una nuova partnership con Azimut, un gruppo globale specializzato in asset e wealth management. Azimut diventerà sponsor ufficiale del club bianconero per la stagione in corso. Il logo del nuovo sponsor apparirà sulla manica sinistra della maglia della Juventus in tutte le competizioni, a partire dalla partita contro la Lazio. Azimut è presente in 18 Paesi e offre servizi a privati e imprese.Matteo D’Ettorre, Strategic Director di Azimut Capital Management e Amministratore Delegato di Azimut Financial Insurance, commenta: «Siamo entusiasti di iniziare questa collaborazione con Juventus, uno dei club più prestigiosi e vincenti del calcio, non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. Una collaborazione fondata su valori condivisi, quali la ricerca dell’eccellenza, il lavoro di squadra e l’impegno costante verso l’innovazione. Con questa partnership prosegue il nostro impegno verso l’eccellenza e la valorizzazione del percorso di successo del Gruppo nella gestione dei patrimoni in Italia e nel mondo. Crediamo, inoltre, che questa collaborazione rappresenti un’opportunità importante per coinvolgere sempre più persone e in particolare le nuove generazioni, attraverso la app Beewise, promuovendo una cultura del risparmio e dell’investimento consapevole».