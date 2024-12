Nuovo contratto per Yildiz con la Juventus?

si sta prendendo in mano sempre di più laattirando l'attenzione di tante squadre estere. In estate il club bianconero aveva ritoccato l'ingaggio del classe 2005 turco che oggi è sugli 1,6 milioni di euro a stagione con bonus. Nuovo rinnovo in vista?Tenendo conto del rendimento del calciatore e del mercato di alto profilo, è facile immaginare che, scrive il Corriere dello Sport, nel 2025 possa essere considerato un ulteriore step in grado di avvicinare Yildiz al trattamento dei big della rosa di Thiago Motta. Sarebbe una conseguenza della centralità del ragazzo nel progetto bianconero, per il presente e per il futuro.