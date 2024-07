Come raccolto dalla nostra redazione, nella giornata di oggi durante la presentazione della nuova maglia dellanon è stato possibile richiedere nello store ufficiale la numero 10 con il nome di Kenan(che sembra proprio destinato a raccogliere l'eredità di grandi ex come Alex Del Piero). Quelle più richieste sono risultate la numero 7 di Alisha, nuovo acquisto delle Women, e la 9 di Dusan. Molto meno successo, invece, per la 7 di Federico, probabilmente a causa dell'incertezza sul futuro dell'attaccante che, comunque, è comparso anche nello spot di presentazione.