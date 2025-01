Nuova formula Champions, Malagò esulta: 'Ero scettico, e invece...'

DeFodi Images via Getty Images

Giovanni, presidente del CONI, ha espresso un giudizio positivo sul nuovo format della Champions League, pur ammettendo che inizialmente nutriva qualche perplessità. A margine della presentazione di "Linea Azzurri", Malagò ha sottolineato come il cambiamento apportato alle competizioni UEFA abbia portato a risultati meno prevedibili rispetto al passato. "Ero scettico, invece mi sembra che la cosa funzioni", ha dichiarato.Il dirigente ha spiegato che, teoricamente, il formato con otto partite avrebbe dovuto favorire le squadre più forti, consentendo loro di emergere rispetto alle sfide a eliminazione diretta. Tuttavia, i risultati sul campo hanno dimostrato che le dinamiche possono essere diverse e che le sorprese non sono mancate. Per questo motivo, ha concluso Malagò, il nuovo sistema sta mostrando aspetti molto positivi e sta contribuendo a rendere il torneo ancora più avvincente e imprevedibile.