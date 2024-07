Norimberga-Juventus: i cambi di Thiago Motta

Il primo tempo tra Norimberga e Juventus è terminato 1-0 a favore della squadra tedesca. Si è notata la differenza di condizione fisica tra le due squadre considerando che i bianconeri sono partiti dopo nella preparazione. Tanti giovani in campo schierati da Thiago Motta e soprattutto tanti cambi, visto che nel secondo tempo cambierà completamente la Juve in campo. Ecco tutti i cambi della Juventus per il secondo tempo con il Norimberga.Ad inizio secondo tempo scenderanno in campo Perin, Gatti, Vlahovic, Adzic, Weah, Fagioli, Cambiaso, Cabal murillo, Savona, Nicolussi, Mbangula. Undici cambi rispetto alla squadra iniziale, composta da Di Gregorio, Djalò, Facundo Gonzalez, Barbieri, Rouhi, Hasa, Miretti, Thuram, Locatelli, Comenencia e Sekulov.