Eccola qui, la prima. Ed eccolo qui, il primo gol subito. E' 1-0 per ilal Max Morlock Stadion, nell'amichevole che vede il debutto diin panchina. Ed è anche una formazione piena di Next Gen, quella che lancia Thiago.Ambizioso, eh, con Sekulov punta mobile. Ma vale quel che vale, soprattutto adesso che è tempo di esperimenti ed è tempo di abituare la squadra a più soluzioni.Tra i top del primo tempo c'è naturalmente Michele: una parata facile e una un po' più complicata per il nuovo numero 1 bianconero.