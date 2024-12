Rimane un episodio isolato, la splendida notte di mercoledì potrebbe non avere molto valore per la Juventus. Thiago Motta, d'altra parte, desidera che il 2-0 inflitto al Manchester City non venga dimenticato come un momento magico di un picco isolato della squadra, ma che rappresenti piuttosto il primo passo verso un'evoluzione duratura e diffusa nel suo primo anno con i bianconeri. Messaggi chiari erano già stati comunicati dopo la partita di Champions League, ma ieri in conferenza stampa l'allenatore ha ribadito il concetto: "Il nostro approccio alle partite rimane invariato, siamo concentrati e determinati, e rispettiamo sempre l'avversario". Inoltre, sottovalutare il Venezia questa sera sarebbe un atteggiamento da provinciale, non certo da grande squadra, status che i bianconeri vogliono mantenere sia in Italia che in Europa.