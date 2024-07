Todibo alla Juventus? Quanto può incassare il Barcellona

Nella trattativa tra Juventus e Nizza per Juan-Clair Todibo c'è anche il Barcellona di mezzo. Si, perché quando il club blaugrana ha ceduto il difensore al Nizza, si è riservata una percentuale sulla futura rivendita.Il Barcellona, squadra nella quale ha militato il francese prima di tornare in patria, si è riservato un 20% sulla futura cessione al momento di accordarsi con il Nizza, che lo pagò 8.5 milioni fissi e altri 7 variabili nel 2021. Ecco perché una parte dei soldi che i francesi incasserebbero per la cessione di Todibo andrebbe al Barcellona. Se la trattativa con la Juventus si concludesse con un prestito di 5 milioni di euro e un diritto/obbligo di riscatto a 35, i blaugrana riceverebbero un milione subito e 7 tra un anno.