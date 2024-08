Dopo Kevin, un altro difensore ha sfiorato il trasferimento alla Roma senza che l'accordo si concretizzasse. Questa volta si tratta di Tiago, difensore portoghese della, classe 2000. Djalo ha passato l'intera giornata nella Capitale, dove ha effettuato le visite mediche e i test atletici. Le due società avevano raggiunto un accordo nella serata precedente per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Tuttavia, la Roma ha espresso dubbi sulle condizioni fisiche dell'ex giocatore del Lille, portando Djalo a decidere di rientrare a Torino. Una volta tornato, sarà reintegrato nella rosa a disposizione diPer la Roma, ora si aprono altre opzioni sul mercato. La dirigenza giallorossa sta considerando un nuovo tentativo per acquistare Loïc Badé dal Siviglia. Se l'affare non dovesse concretizzarsi, il club potrebbe rivolgersi a Mats Hummels, esperto difensore attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con il Borussia Dortmund.